Боевики «Джабхат ан-Нусры» атаковали позиции ИГ на сирийско-ливанской границе

Боевики террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (ранее известной как «Джабхат ан-Нусра») атаковали позиции «Исламского государства» (ИГ) в районе пограничного поселения Флита на сирийско-ливанской границе. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По его словам, потери несут обе стороны.

Причиной противостояния стала борьба за контроль над горными тропами и ущельями, по которым террористы регулярно пытаются провозить оружие и боеприпасы. Этими же путями в Сирию пробираются новобранцы, завербованные террористическими группировками.

«Ливанская армия и бойцы "Хезболла" в районе Эрсаль держат свою часть границы под контролем и готовы в любой момент нанести удар по отрядам террористов, если те попытаются перейти границу», — добавил собеседник агентства.

17 апреля сообщалось, что боевики «Исламского государства» вступили в столкновение с представителями бедуинских племен на Синайском полуострове. Конфликт начался после того, как террористы обстреляли грузовик, перевозивший партию контрабандных сигарет. Машина принадлежала бедуинам, контролирующим этот нелегальный бизнес.

В ответ представители племен захватили в плен троих исламистов. Сторонники ИГ в отместку за похищение обстреляли из гранатометов окрестности контролируемого бедуинами города Рафах.

Террористические группировки «Тахрир аш-Шам» и «Исламское государство» запрещены в России.