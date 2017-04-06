В Ливии освободили находившихся в заключении 35 африканских женщин

Ливийские власти освободили 28 женщин родом из Эритреи и семь — из Нигерии, находившихся в заключении после того, как им удалось бежать от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Экстремисты держали их в сексуальном рабстве в ливийском городе Сирт, сообщает The Independent.

«Я так счастлива, не хватает слов для того, чтобы описать мою радость. Я снова увижу семью и смогу начать новую жизнь», — приводит издание слова 14-летней девушки, вышедшей на свободу.

Материалы по теме Дважды отверженные Почему от женщин, вырвавшихся из плена боевиков, отворачивается общество

По словам бывших пленниц, экстремисты заставляли их принять ислам, а после этого продавали разным боевикам. Их унижали и морили голодом. После того, как женщинам удалось сбежать, их задержали представители ливийских властей и отправили на несколько месяцев в тюрьму для того, чтобы выявить наличие связей с террористами.

Как долго женщины находились в плену у боевиков ИГ, не уточняется. Известно только, что большинству из них удалось освободиться в декабре, когда ливийские власти отбили у боевиков Сирт.

Сирт — город, в котором родился и погиб бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи. Начиная с 2011 года, город постоянно оказывался в эпицентре боевых действий: в ходе столкновений между сторонниками Каддафи и повстанцами, затем во время гражданской войны. Весной 2015 года был захвачен боевиками ИГ. В результате постоянных обстрелов в Сирте не осталось ни одного целого здания.