США нанесли воздушные удары по позициям ИГ на территории Ливии

Американские стратегические бомбардировщики B-2 нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Ливии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

По их словам, бомбардировке подверглись объекты, расположенные в 45 километрах на юго-восток от города Сирт. Военные также уточнили, что удар был нанесен по согласованию с ливийским правительством национального согласия, признанного ООН.

Материалы по теме «В каждом городе Ливии свои революционеры» Политолог Ирина Кудряшова о «войне всех против всех» и поиску выхода из ситуации

5 декабря прошлого года сообщалось, что правительственные подразделения в ходе наземной операции выбили боевиков ИГ из Сирта. Операция по освобождению города шла несколько месяцев из-за желания командования минимизировать потери среди гражданского населения.

Сирт — город, в котором родился и погиб бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи. Начиная с 2011 года город постоянно оказывался в эпицентре боевых действий: в ходе столкновений между сторонниками Каддафи и повстанцами, затем во время гражданской войны. Весной 2015 года был захвачен боевиками ИГ. В результате постоянных обстрелов в Сирте не осталось ни одного целого здания.