Террористы ИГ вступили в бой с бедуинами на Синае из-за табака

Три человека получили ранения в результате столкновений между боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и местными племенами на Синайском полуострове. Об этом сообщает Associated Press.

Конфликт начался после того, как боевики ИГ обстреляли грузовик, перевозивший партию контрабандных сигарет. Машина принадлежала бедуинам, контролирующим этот нелегальный бизнес. По мнению террористов, торговля табаком нарушает строгие исламские нормы.

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В ответ представители племен захватили в плен троих исламистов. Сторонники ИГ в отместку за похищение обстреляли из гранатометов окрестности контролируемого бедуинами города Рафах.

17 февраля сообщалось, что при взрыве фугаса на севере Синайского полуострова погибли пять египетских солдат. Взрывное устройство было закопано на обочине дороги. Оно было приведено в действие, когда мимо проезжал армейский БТР. Ответственность за теракт на себя никто не взял, но силовики подозревают в его совершении местное отделение ИГ.

