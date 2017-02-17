При теракте на Синайском полуострове погибли пять человек

При взрыве фугаса на севере Синайского полуострова погибли пять египетских солдат. Об этом сообщает Reuters.

Еще два военнослужащих получили ранения. Взрывное устройство было закопано на обочине дороги. Оно сдетонировало, когда мимо проезжал армейский БТР. Ответственность за теракт на себя никто не взял, но силовики подозревают в его проведении местное отделение запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

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Мятеж на Синае начался в 2011 году. После того, как летом 2014-го множество группировок, действующих в этом регионе, присягнули на верность ИГ и объединили усилия, обстановка там резко обострилась. За три последних года жертвами войны против синайских исламистов стали сотни военнослужащих, полицейских и мирных жителей.

31 октября 2015 года на Синайском полуострове разбился самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», совершавший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики аффилированной с ИГ террористической группировки «Вилаят Синай». Катастрофа произошла в результате взрыва бомбы, пронесенной на борт самолета одним из пособников боевиков.