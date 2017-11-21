Террористы захватили второй за сутки танк сирийской армии

Террористы захватили второй за сутки танк, поставленный сирийской армии Россией. На этот раз им удалось отбить советский Т-62. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Уточняется, что танк попал к бойцам «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России), входящей в состав группировки «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Он был захвачен во время боев за село Мустариха в провинции Хама, в шести километрах от которого находится аэродром Абу ад-Духур. Сирийские военные пытаются к нему продвинуться уже несколько недель.

Ранее боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) похвастались в новостном сюжете своего информагентства Amaq захваченным танком T-90 российского производства. Эксперты считают, что это та самая машина, которую террористы якобы уничтожили еще 16 ноября. Directorate 4 уточнял, что танк по-прежнему используется в боях в долине Евфрата.

На вооружении армии Сирии имеются советские танки Т-55 и Т-62, Т-90 поступили в ее распоряжение в 2015 году и приняли участие в боях за Алеппо.