Мир
 
Последние новости
Появились подробности захвата Луганска неизвестными силовиками
Москвичей порадовали опозданием зимы  
В Германии раскопали гигантскую свастику
Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой
Гигантского морского кота с ядовитым шипом сняли на видео
Названа причина смерти эмо-рэпера Lil Peep
Террористы захватили второй за сутки танк сирийской армии

Террористы захватили второй за сутки танк сирийской армии

Перейти в «Мою Ленту»

Террористы захватили второй за сутки танк, поставленный сирийской армии Россией. На этот раз им удалось отбить советский Т-62. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Уточняется, что танк попал к бойцам «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России), входящей в состав группировки «Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), созданной на базе террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Он был захвачен во время боев за село Мустариха в провинции Хама, в шести километрах от которого находится аэродром Абу ад-Духур. Сирийские военные пытаются к нему продвинуться уже несколько недель.

Ранее боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) похвастались в новостном сюжете своего информагентства Amaq захваченным танком T-90 российского производства. Эксперты считают, что это та самая машина, которую террористы якобы уничтожили еще 16 ноября. Directorate 4 уточнял, что танк по-прежнему используется в боях в долине Евфрата.

На вооружении армии Сирии имеются советские танки Т-55 и Т-62, Т-90 поступили в ее распоряжение в 2015 году и приняли участие в боях за Алеппо.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90
В Сирии заметили доработанные Т-72 и «Шилки»
Журналист попал под танковый обстрел и снял видео
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

Моя семья

Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
13:36Сегодня

Японка призналась в закатывании новорожденных детей в бетон

13:54Сегодня

Турецкий журналист получил три года за дерзкий твит о прокуроре

12:29Сегодня

В Минобороны увеличившуюся в три раза площадь Сирии объяснили дном

Мир00:0210 ноября

Хозяева приехали

Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
11:26Сегодня

Объявлен полный разгром ИГ

11:04Сегодня

В Индии обрушился горящий завод с рабочими внутри

19:5920 ноября

Появились подробности штурма последнего оплота ИГ в Сирии

Мир00:0020 ноября

Порошок, приходи

Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
10:19Сегодня

Вероятный преемник бессменного президента Зимбабве сбежал

09:27Сегодня

Меркель нашла выход из крупнейшего со времен Гитлера кризиса

16:4320 ноября

Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах

Россия
Накрыло: на Урале произошел мощный выброс радиации
Уровень загрязнения в Челябинске превышен в сотни раз
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации под Челябинском
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Генпрокуратура проверит учителей рассказавшего о немецких солдатах школьника
Путин заявил о скором завершении военной операции в Сирии
Все материалы
Мир
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Чарльз МэнсонКонец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны
Японка призналась в закатывании новорожденных детей в бетон
Турецкий журналист получил три года за дерзкий твит о прокуроре
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Объявлен полный разгром ИГ
Все материалы
Бывший СССР
«Их было пятеро, я не могла с ними справиться»
Грузины силой увозили девушек в горы и женились на них
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Появились подробности захвата Луганска неизвестными силовиками
Порошенко рассказал о блуждании украинцев по закоулкам «русского мира»
Турки под Одессой сожгли человека во славу Сатаны
Таджиков обяжут слушать книги Рахмона
Задержанный в Минске украинский журналист сознался в шпионаже
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
«Аэрофлот» возобновил полеты в Непал
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Доходы россиян резко сократились
Россиянам порекомендовали больше работать
В Москве открылась международная выставка «Мебель-2017»
«Калашников» поплывет за зерном
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирский таксист пять лет насиловал и убивал пассажирок
Сотрудница колонии напала с мечом на священника
Лже-чекисты похитили 10 миллионов рублей в Петербурге
Задержаны двое участников перестрелки в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
В МГУ заинтересовались возбуждением
Разбился сверхзвуковой самолет ВВС США
Ученые оценили вред от выброса радиации на Урале
На iPhone X запустили Windows 95
Все материалы
Спорт
Алексей Швед (слева)Россия без Шведа
Почему лучшему баскетболисту страны не дают сыграть за сборную
В сети поразились непосредственности российской баскетболистки
Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой
Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с мочой
Украинский футболист отказался верить в поездку сборной на ЧМ в Россию
Аргентинец из хабаровского СКА рассказал об игре в 20-градусный мороз
Все материалы
Культура
Голливудский синдром
Кого из актрис изнасиловали и сделали звездами: игра «Ленты.ру»
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
«Будешь моей женой, или я оторву тебе голову»
Сюжеты скандинавских сказок в одной фразе
Певица Руслана захотела снять с украинцев шаровары
Названа причина смерти эмо-рэпера Lil Peep
Киркоров отказался вступать в «Команду Путина»
Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок
Все материалы
Интернет и СМИ
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
В сеть утекли пикантные снимки Рианны
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Девушка крикнула поразительно похоже на Гомера Симпсона и рассмешила соцсети
Бравшего интервью у Путина и Обамы журналиста обвинили в домогательствах
Бузовой позволили устроить бабий бунт на Первом
Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
Для фанатов Гарри Поттера сделали тайные знаки из вермеля
Среди россиян разыграют право купить кроссовки
Чехи займутся производством электромобилей
Ношеные кроссовки купили за рекордную сумму
Арабский мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч долларов
Полный календарь заключили в платиновый корпус
Все материалы
Путешествия
Сдохнуть можно
Когда ночь в отеле рискует закончиться смертью
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Гигантского морского кота с ядовитым шипом сняли на видео
Избиение зоозащитника наездницей с хлыстом попало на видео
Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Все материалы
Самые большие шины в мире
Огромные покрышки, которые подойдут даже машине Годзиллы
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
В Голливуде выставили на продажу «Ниву» за 7,6 тысячи долларов
Полностью раскрыт интерьер самого быстрого автомобиля в мире
Представлен прототип высокой «раллийной» «Весты»
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы