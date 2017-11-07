Журналист попал под танковый обстрел и снял видео

Корреспондент сирийского информационного агентства Qasioun, базирующегося в Турции, попал под танковый обстрел близ деревни Серха на востоке сирийской провинции Хама. Ему удалось снять видео, оно опубликовано на YouTube.

В подписи к ролику говорится, что «поддерживаемые иностранными боевиками силы режима» пытались продвинуться к окраине деревни, но их попытки провалились, в результате чего оппозиция взяла под контроль несколько населенных пунктов на северо-востоке Хамы. Чья именно бронетехника участвовала в бою, не уточняется.

В Сирии танками располагают не только правительственные войска, но и террористы, а также некоторые отряды вооруженной оппозиции. Так, в распоряжении джихадистов были танки Т-55 и Т-62, отбитые военными в октябре этого года. Помимо этого, к ним в качестве трофея попал Т-90А.