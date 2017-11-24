Сирийцы потеряли поставленный из России танк

Сирийская армия продолжает нести потери в боях за село Мустариха на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

В попытках прорваться к авиабазе Абу ад-Духур правительственным силам противостоят отряды боевиков «Исламской партии Туркестана», аффилированной с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В ходе боев сирийцы провели серию атак, в которых лишились нескольких танков. Помимо стоящих на вооружении сирийской армии Т-62 и Т-72 советского производства, был потерян танк Т-62М, поставленный из России в рамках помощи в борьбе с терроризмом.

По данным боевиков, за последние несколько недель на фронте в провинции Хама сирийские военные потеряли около двух десятков танков и БМП.

Т-62 — советский средний танк. Производился в СССР с 1961 по 1975 год. Первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием калибра 115 миллиметров и массой среднего танка при высоком уровне бронирования. Его модификация Т-62М представляет собой модернизированный вариант машины. На танке установлены дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища, резинотканевые бортовые защитные экраны, новая система управления огнем, система защиты от напалма «Сода» и сделаны ряд других усовершенствований.