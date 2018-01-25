Белый дом переврал содержание разговора Трампа и Эрдогана

В Анкаре недовольны тем, что Белый дом некорректно и неполно передал содержание телефонного разговора президентов США и Турции, состоявшегося 24 января. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецком правительстве.

Отмечается, что претензии турецкой стороны вызывает официальное сообщение, опубликованное Белым домом по итогам беседы глав государств. В частности, в тексте говорится, что американский лидер Дональд Трамп «выразил обеспокоенность тем, что эскалация насилия в Африне может помешать достижению общих целей» США и Турции в Сирии. Помимо этого, в отчете говорится, что Трамп указал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на «деструктивную и лживую риторику», которая звучит в Турции в отношении Соединенных Штатов.

Материалы по теме Я твоих дипломатов арестовывал Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией

По сведениям Anadolu, хозяин Белого дома не говорил Эрдогану «ни об обеспокоенности из-за эскалации насилия», ни о «деструктивной и лживой риторике» Анкары. Обсуждая турецкую операцию в сирийском городе Африн, президенты, как отмечает агентство, «лишь обменялись мнениями, и больше ничего».

В сообщении, распространенном канцелярией турецкого лидера, говорится, что Эрдоган заявил Трампу о необходимости прекратить оказывать помощь партии «Демократический союз» и «Силам народной самообороны» со стороны США. Собеседник агентства рассказал Anadolu, что хозяин Белого дома якобы сообщил турецкому лидеру, что «Вашингтон не снабжал и не будет снабжать YPG (курдские отряды народной самообороны) и PYD (партию "Демократический союз") оружием».

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей PYD и YPG к террористам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!