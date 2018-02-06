Убивающие турецких солдат курды получили подкрепление

К курдским Отрядам народной самообороны (YPG) в сирийский Африн выдвинулось подкрепление. Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, направленные из Ирака формирования уже вошли в границы кантона.

В Африн движутся из Ирака части Сил сопротивления Синджара (YBS), состоящие из курдов-езидов, а также курдские формирования из восточной части Сирии. На опубликованной каналом записи видно движение колонны. Точная численность бойцов и вооружения пока неизвестна.

Соратники афринских курдов ранее уже обещали оказать им помощь. Однако дорога, связывающая кантон с северными и северо-восточными территориями Сирии, проходит через район, контролируемый войсками сирийского правительства. По информации Directorate 4, сирийские власти препятствовали проезду подкреплений. Возможно, колонне дали пройти после того, как Турция развернула свои войска в провинции Алеппо.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне против курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которые Анкара признала террористическими.

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