Ругавшие своих военных турки оказались за решеткой

В Турции полиция арестовала 573 человека, которые публично критиковали военную операцию «Оливковая ветвь», проводимую Анкарой в сирийском Африне. Об этом сообщает МВД страны, передает в понедельник, 5 февраля, Cumhuriyet.

В частности, 449 человек задержаны и помещены под стражу с 29 января по 5 февраля «за распространение террористической пропаганды в соцсетях», еще 124 — за участие в протестах.

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Операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов Турция проводит с 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG).

Граждане Турции неоднократно оказывались за решеткой за критику местных властей. В феврале 2016-го суд приговорил 24-летнюю журналистку Хиляль Калафат к 28 месяцам тюрьмы за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Она опубликовала в Facebook несколько записей, одна из которых, по мнению прокуратуры, оскорбляла главу государства. Спустя некоторое время Калафат удалила сообщение, но неназванный пользователь успел подать жалобу на нее через официальный портал правительства.

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