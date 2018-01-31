Курды убили турецкую школьницу

Школьница погибла в турецкой провинции Хатай в результате обстрела со стороны курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии. Об этом сообщает в среду, 31 января, агентство Anadolu.

По его информации, инцидент произошел в квартале Гюльтепе в городе Рейханлы. Курды несколько раз запускали ракеты через границу. В результате ранения получила 17-летняя девушка Фатма Авлар, позднее она скончалась в больнице.

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Еще один местный житель был доставлен в клинику после того, как снаряды попали в стену его дома. Также был нанесен урон другим зданиям и автомобилям.

Турция с 20 января проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG). Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии».

Курды сообщали, что за первую неделю операции турецкие военные убили 89 мирных жителей и ранили почти 200, передавало ANF News. В то же время Турция о гибели гражданских не сообщала.

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