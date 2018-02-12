Турция придумала сговор с «террористом» Асадом

Турция могла бы объединиться с войсками сирийского лидера Башара Асада. Об этом заявил депутат турецкого парламента Серкан Топал, передает Daily Express.

Политик надеется, что Анкаре и Дамаску удастся восстановить дипломатические контакты. «Я вынес это на обсуждение в парламентской сессии, отметив, что это необходимо обсудить на заседании совета министров», — отметил он. Топал добавил, что пока его инициатива осталась без ответа.

За несколько дней до этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не представляет угрозы для сирийского правительства.

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Бывший турецкий дипломат Онур Оймен (Onur Öymen) предположил, что подобный интерес Анкары в диалоге с Дамаском означает, что «президент Реджеп Тайип Эрдоган не потерял надежду на то, что будет работать с Асадом в будущем».

При этом Эрдоган ранее неоднократно называл Асада террористом, с которым нельзя обсуждать мирное урегулирование в стране.

В последнее время у Турции значительно ухудшились отношения с США. Эрдоган призвал своего коллегу Дональда Трампа вывести «американских военных или террористов YPG» (вооруженные курдские Отряды народной самообороны) из сирийского Манбиджа, поскольку они нападают на турецких военных и помогающих им членов Сирийской свободной армии.

Кроме того, в Анкаре выражали недовольство тем, что Белый дом некорректно и неполно передал содержание телефонного разговора президентов двух стран. Претензии вызвали якобы высказанная американским лидером «обеспокоенность из-за эскалации насилия» и фраза о «деструктивной и лживой риторике» Турции.

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