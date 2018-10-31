Спецпредставителем ООН по Сирии станет Гейр Педерсен

Новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии назначен норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом сообщил на брифинге представитель генсека Антониу Гутерриша.

Как отмечается, за плечами у норвежца «десятилетия политического и дипломатического опыта». Он ранее работал в правительстве своей страны и был постпредом Норвегии при ООН (с 2012 по 2017 год). После Педерсен был назначен на пост посла в Китае.

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В ООН он ранее в том числе занимал должности специального координатора по Ливану и личного представителя генерального секретаря по Южному Ливану. Также Педерсен работал директором отдела Азиатско-Тихоокеанского региона в Департаменте по политическим вопросам.

На должности спецпредставителя по Сирии норвежский дипломат сменит итальянца Стаффана де Мистуру. Как сообщается, генсек ООН вновь «выражает ему свою глубокую признательность за усилия и вклад в поиск мира в Сирии».

Де Мистура 17 октября заявил, что планирует покинуть свой пост в конце ноября. Он сообщал, что решение обосновано «исключительно личными причинами».

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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