Спецпредставитель ООН по Сирии уйдет в отставку

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует покинуть свой пост. Об этом он сам заявил в среду, 17 октября, на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает Reuters.

Дипломат пояснил, что уйдет с должности в конце ноября. «Я некоторое время обсуждал с генеральным секретарем свое желание уйти по исключительно личным причинам», — приводит его слова ТАСС. Кто сменит де Мистуру на этой должности, пока не сообщается.

Спецпосланник также заявил, что сирийские власти пригласили его посетить Дамаск на следующей неделе, отмечает РИА Новости.

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Итальянский дипломат был назначен спецпосланником по Сирии в 2014 году. На этом посту он сменил алжирца Лахдара Брахими, ушедшего в отставку после провала попыток наладить мирный процесс. Де Мистура до этого занимал должность президента Европейского института мира. В 2010-2011 годах он был специальным представителем ООН по Афганистану, а ранее возглавлял миссию ООН по оказанию содействия Ираку.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил.

Провинция Идлиб осталась последней в Сирии, контролируемой незаконными вооруженными формированиями. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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