Умер бывший генсек ООН

Скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, сообщает BBC News. Ему было 80 лет.

Ганский дипломат возглавлял Организацию Объединенных Наций с января 1997-го по декабрь 2006 года. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году стал спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по мирному урегулированию конфликта, но его план, разработанный весной 2012-го, провалился, и летом того же года Аннан ушел в отставку с этого поста.

В 2001-м он стал лауреатом Нобелевской премии мира за «вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире».

Работать в структурах ООН Аннан начал в 1962-м, до этого обучался в Высшем институте по изучению международных проблем в Женеве и в США.