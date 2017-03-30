Турция объявила о завершении операции «Щит Евфрата»

Турция завершила операцию «Щит Евфрата» в Сирии, начатую в августе прошлого года. Об этом, как передает Reuters, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым. «Операция "Щит Евфрата" прошла успешно и завершена. Какая-либо операция после этой будет иметь иное название», — сказал он.

Йылдырым допустил, что вооруженные силы могут быть в дальнейшем задействованы в трансграничных кампаниях при необходимости.

В ходе операции Турция заняла приграничный город Джараблус на реке Евфрат, очистила от боевиков «Исламского государства» 100-километровый участок границы, а затем двинулась на юг к Аль-Бабу.

Турецкие войска все еще находятся в ряде районов и вдоль границы. Количество военнослужащих, задействованных в операции, не разглашается.

Одной из целей Турции было помешать курдскому ополчению YPG пересечь Евфрат в западном направлении и соединить три провинции с преимущественно курдским населением. Анкара опасается, что сирийские курды выделят из Сирии самоуправляющуюся территорию, что может подтолкнуть курдское меньшинство в самой Турции к сепаратизму.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.