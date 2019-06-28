Турция решила мстить Сирии за гибель военного

Турция обстреляла минометными снарядами деревни в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Эти действия стали ответом Турции за гибель военного и ранения трех других 27 июня в результате обстрела наблюдательных постов в провинции Идлиб. Министерство обороны Турции заявило, что он был произведен с территории, которую контролируют сирийские власти и являлся умышленным. Тогда же в турецкий Генштаб был вызван российский атташе в Анкаре.

Ранее в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал не оставлять без ответа провокации сирийской армии в провинции Идлиб.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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