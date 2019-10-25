Россия направила в Сирию еще несколько сотен военных полицейских

Еще около 300 российских военных полицейских из Чечни были направлены в Сирию. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что военные будут выполнять специальные задачи в 30-километровой зоне на границе Сирии и Турции: обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать назначенные районы. Для их нужд на авиабазу Хмеймим будут доставлены более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

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Ранее стало известно, что для усиления российской военной полиции в Сирии в регион дополнительно направят два батальона.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится установленная Турцией зона безопасности.

Операция «Источник мира» проводилась с 9 октября и была направлена против курдов, которых Анкара причисляет к боевикам, и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В то же время турецкие власти заявили о готовности возобновить ее в случае необходимости.

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