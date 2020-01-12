Хафтар объявил о прекращении огня после предложения Путина и Эрдогана

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила прекращении огня в западном регионе страны. Об этом сообщает ТАСС.

Перемирие в регионе началось с полуночи воскресенья, 12 января. По заявлению официального представителя армии генерала Ахмеда аль-Мисмари, режим прекращения огня будет продолжаться до тех пор, пока другая сторона конфликта его не нарушит.

Встреча Путина и Эрдогана прошла 8 января в Стамбуле. Они высказались за решение всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирными методами. В частности, они призвали прекратить военные действия с 12 января и предложили Ливийской национальной армии (ЛНА) и правительству национального согласия (ПНС) сесть за стол переговоров.

Ранее Хафтар приветствовал инициативу российского и турецкого лидеров, однако решил продолжить наступление на Триполи. Он заявил, что его действия «в борьбе против террористов» будут продолжаться.

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