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Бойцов российской ЧВК заметили в Ливии

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Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Бойцов российской частной военной компании (ЧВК) заметили в районе ливийского города Аль-Куруят, а также в Бани-Валиде. Снимки колоны ЧВК, проезжающей по территории Ливии, опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На фотографиях также видны необычные бронеавтомобили «Тигр» — СБМ ВПК-233136 (пятидверный), которые поставлялись в Уругвай и Узбекистан.

Ранее в Ливии от рук правительственных сил погиб наемник ЧВК Вагнера. Видеозапись, на которой показано тело погибшего, также попала в сеть.

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