Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии

Ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме», — отметила она. Захарова подчеркнула, что ситуация продолжает деградировать.

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Обстановка в стране обострилась после того, как в конце апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о принятии на себя власти в Ливии и выходе из Схиратского соглашения, по которому было сформировано правительство национального согласия (ПНС). Россия и Евросоюз осудили эти действия, заявив, что они не приведут к устойчивому решению конфликта, о котором стороны договаривались в январе в Берлине.

В настоящий момент ЛНА ведет бои с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные Хафтару войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли ЛНА технику, в том числе приобретенную у России.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Сейчас в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке Ливии совместно с парламентом и ЛНА.

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