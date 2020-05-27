Эвакуацию наемников ЧВК Вагнера из Ливии связали с проблемами России в Сирии

Эвакуация сотен наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера из зоны боевых действий в Ливии и отступление Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара могут свидетельствовать о том, что Россию в скором времени могут ждать проблемы в Сирии. О такой связи сообщает Arab News.

Как считает издание, изменение баланса сил в Ливии в пользу оппозиционного Хафтару правительства национального согласия (ПНС) связано не столько с действиями Турции, которая сражается на стороне ПНС, сколько с влиянием США. Так, неделю назад Вашингтон осудил участие в ливийском конфликте России, которой приписывают поддержку Хафтара через ЧВК Вагнера, а затем призвал к скорейшей деэскалации ситуации в стране. Кроме того, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии и договорились о поддержании политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в регионах.

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Таким образом, пишет Arab News, США ясно обозначили свою антироссийскую позицию в Ливии, при этом существует вероятность, что в дальнейшем такую же позицию Вашингтон займет и в отношении присутствия России в Сирии. Как отмечает издание, такие изменения могут быть связаны с тем, что Москва продолжает сотрудничество с Тегераном на территории Сирии, что и США, и Израиль считают неприемлемым. Возможно, если России не удастся заставить Иран сократить свое военное присутствие в регионе, Вашингтон начнет действовать более агрессивно, в том числе оказывать более широкую военную поддержку своим союзникам — Турции и Израилю.

Уже сейчас понятно, что Россия оказалась в не самом выгодном положении в Сирии. С одной стороны, для Москвы все более очевидным становится то, что сирийский президент Башар Асад, которого она поддерживала на протяжении всей гражданской войны в стране, более не способен обеспечить ее интересы в регионе и даже мешает ей. При этом и Турция, и США все активнее демонстрируют, что готовы сдерживать амбиции Кремля на Ближнем Востоке. С другой стороны, Россия не может просто уйти из Сирии, поскольку это серьезно подорвало бы авторитет президента Владимира Путина не только на международной арене, но и внутри страны. Кроме того, Москва надеется каким-нибудь образом возместить хотя бы часть расходов, понесенных за годы сирийского конфликта.

В сложившихся условиях самым оптимальным вариантом и для России, и для Запада станут переговоры, считает Arab News. При этом США должны понимать, что сделка с Путиным будет возможна только на условиях, которые защитят интересы Москвы в Сирии.

Об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии стало известно 25 мая. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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