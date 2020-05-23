Лидеры США и Турции обсудили военное сотрудничество

Президент США Дональд Трамп и Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом в субботу, 23 мая сообщает агенство Anadolu.

Главы стран обсудили ситуацию и Ливии и Сирии и договорились о поддержании политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в регионах.

Сообщается также, что Эрдоган и Трамп затронули тему борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Турция на сегодняшний день совместно с силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии борется за оттеснение другого органа исполнительной власти в стране Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В регионе наблюдается ситуация двоевластия, после того, как в 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.

28 апреля стало известно о наступлении Турции в Сирии. Уточнялось, что интенсивность боев в Идлибе резко возросла после того, как турецкие военные в рамках мартовского соглашения с Россией о деэскалации конфликта в регионе попытались в очередной раз разблокировать трассу M4, частично перекрытую местными жителями при поддержке боевиков. Однако в это время на баррикадах появились хорошо вооруженные боевики, которые открыли огонь по турецкой бронетехнике.

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