Правительство Ливии дало Хафтару последний шанс отступить

Армия международно признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии на 48 часов приостановила операции против бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Тем самым Триполи дает возможность избежать эскалации, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что армия правительства не будет наносить удары по транспортным средствам и оборудованию боевиков Хафтара, отступающих к городам южнее Триполи. Однако она продолжит патрулировать территорию и нанесет удар, если ЛНА попытается продвинуться на север. В ПНС добавили, что это «последний шанс для незаконных вооруженных формирований с востока Ливии».

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В настоящий момент ЛНА ведет бои с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные Хафтару войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли ЛНА технику, в том числе приобретенную у России.

Москве регулярно приписывают поддержку фельдмаршала, однако Кремль заявлял, что контактирует как с Хафтаром, так и с ПНС. Вместе с тем известно, что фельдмаршал еще в 2018 году был в Москве на переговорах с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым; на встрече присутствовал и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, чьи бойцы якобы воевали на стороне армии фельдмаршала и до начала наступления на Триполи. Президент Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют там интересы РФ и не получают государственного финансирования.

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