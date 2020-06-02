Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры

Стороны конфликта в Ливии — правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) —согласились возобновить переговоры. Об этом рассказала миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (United Nations Support Mission in Libya, UNSMIL) в своем Twitter.

Переговоры пройдут в формате «5+5». Отмечается, что стороны также договорились о прекращении огня. ООН приветствовала такое решение и понадеялась на заключение мирного договора.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в Ливии. В настоящий момент армия главы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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Переговоры совместного комитета «5+5» должны были состояться в Женеве при посредничестве Совета Безопасности ООН еще 27 января. Однако они отложились на неопределенный срок из-за обострения конфликта между ЛНА и ПНС.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война. Полковника Муаммара Каддафи, правившего страной с 1969-го, свергли и убили. Сейчас в Ливии действуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС, возглавляемое Фаизом Сараджем, и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА.

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