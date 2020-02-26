В России рассказали о нарушающих обещания Хафтаре и Сарадже

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж нарушают обещания по перемирию в Ливии и не стремятся к нему. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов, пишут РИА Новости.

По его словам, крайне важно, чтобы лидеры противоборствующих сил поддержали те базовые принципы урегулирования, о которых удалось договориться на Берлинской конференции. «Пока мы этого не очень замечаем, есть проблемы», — отметил Богданов.

Он добавил, что несмотря на неоднозначность ситуации, Москва верит в возможность перемирия в Ливии. Замглавы МИД считает, что договоренности о создании военного комитета «5+5» — это «обнадеживающий момент». При этом Россия намеревается работать с обеими сторонами конфликта.

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Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине в воскресенье, 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции Сарадж и Хафтар обещали придерживаться достигнутых договоренностей.

Переговоры совместного комитета «5+5» должны были состояться в Женеве при посредничестве Совета Безопасности ООН 27 января. Однако они отложились на неопределенный срок из-за обострения конфликта между ЛНА и ПНС. Это произошло 18 февраля, когда армия Хафтара провела артиллерийский обстрел порта Триполи, контролируемого правительством национального согласия. В результате погибли гражданские.

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