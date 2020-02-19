Правительство Ливии отказалось работать с Хафтаром

Глава международно признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж заявил о приостановке всех контактов с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Сараджа, прекращение взаимодействия связано с тем, что силы ЛНА грубо нарушают перемирие в Ливии. Отмечается, что речь идет о политических, военных и экономических контактах.

Ранее 19 февраля сообщалось, что остановились переговоры по мирному урегулированию между сторонами конфликта в Ливии, инициированные ООН в Женеве.

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Обострение ситуации произошло после того, как 18 февраля армия Хафтара нанесла удар по порту в Триполи, в результате чего погибли трое мирных граждан.

19 января в Берлине прошла мирная конференция по Ливии. На ней страны-участники призвали ЛНА и ПНС к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела страны и предложили создать единое правительство. В тот же день Сарадж призвал участников конференции оказать давление на Хафтара.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, часть территории страны захватили радикальные исламисты. В результате там действуют два правительства: на востоке, в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи — сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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