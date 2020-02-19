Переговоры ООН по Ливии остановились из-за обстрела Триполи

Переговоры между сторонами конфликта в Ливии, инициированные ООН в Женеве, остановились после того, как силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара провели артиллерийский обстрел турецкого корабля в порту Триполи, контролируемом правительством национального согласия (ПНС). Об этом сообщает Reuters.
«Переговоры не значат ничего без прочных гарантий перемирия, обеспечивающих безопасность столицы и других городов», — говорится в комментарии ПНС к этому решению. В правительстве премьера Фаиза Сараджа подчеркнули, что вернутся к обсуждениям, когда полноценно ответят на атаку ЛНА.
Удар по порту Триполи, за который на себя взяли ответственность силы Хафтара, произошел 18 февраля. В ЛНА сообщили, что удалось повредить склад с оружием, также сообщалось о турецком корабле, стоявшем в доках. По данным из Триполи, погибли трое гражданских и чуть не попал под удар танкер с нефтью.
Турция в январе активизировала поддержку ПНС, противостоящего силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара добивается заключения перемирия, переговоры о котором продолжаются на различных международных площадках, однако в январе иностранные государства, в том числе Турция и Россия, по итогам конференции по Ливии в Берлине пообещали не вмешиваться в конфликт.
На фоне этих событий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии руками наемников. В МИД России данное заявление назвали не соответствующим действительности, в Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что президент Владимир Путин как верховный главнокомандующий не отправлял войска в эту страну.