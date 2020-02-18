Появились сообщения об атаке на турецкий корабль с оружием в Ливии

В Twitter появились сообщения об атаке на турецкий корабль в порту Триполи. Об обстреле судна пишет @Conflicts, публикуя фотографии с места событий.

Ответственность за атаку на корабль взяла на себя Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Al Arabiya. В медиацентре армии заявили, что судно перевозило оружие и боеприпасы.

Факт атаки также подтвердил посол ООН в Ливии Хасан Саламе, сообщает Reuters. По словам репортера агентства в Триполи, в районе порта виден густой дым. Источник в гавани сообщил о повреждении склада.

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