Турция обвинила Францию в дестабилизации Ливии

Франция несет ответственность за дестабилизацию ситуации в Ливии. Такое заявление сделал представитель МИД Турции Хами Аксой, сообщает Al-Masdar News.

По его словам, Франция более всех ответственна за проблемы, которые стоят перед Ливией еще с 2011 года. «Не секрет, что она оказала полную поддержку маршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару в его захвате контроля над природными богатствами Ливии», — сказал он.

Слова Аксоя стали ответом на высказывание французского президента Эммануэля Макрона, который обвинил турецкие власти в невыполнении международных договоренностей по Ливии. Глава Франции подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не сумел сдержать данное им слово и переправляет наемников из Сирии.

27 января представитель ЛНА заявил, что Турция переправляет на территорию Ливии тысячи боевиков из запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра», действовавшей в Сирии.

Двумя неделями ранее Эрдоган подтвердил, отправку турецких войск в страну с целью помочь главе правительства национального согласия Фаизу Сараджу в борьбе с Хафтаром и подчиненной ему ЛНА.

В марте 2011 года НАТО осуществила интервенцию в Ливию для свержения главы государства Муаммара Каддафи. В ней приняли участие 18 государств. Основную часть военнослужащих международного контингента составляли французы.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, часть территории страны захватили радикальные исламисты. В результате там действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи — сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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