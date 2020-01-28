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Эрдоган назвал источник финансирования российских наемников в Ливии

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) источником финансирования для тысяч российских наемников, действующих в Ливии на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, считает турецкий лидер, ОАЭ нарушает международный договор о невмешательстве в ливийский конфликт. Хафтар, по его словам, «пытается захватить все больше земли», и Анкара сделает все, чтобы его остановить.

27 января представитель ЛНА заявил, что Турция переправляет на территорию Ливии тысячи боевиков из террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Двумя неделями ранее Эрдоган подтвердил, что отправляет турецкие войска в страну, чтобы помогать главе правительства национального согласия (ПНС) Фаизу Сараджу в борьбе с Хафтаром.

В конце прошлого года президент Турции уже касался темы участия российских ЧВК в ливийском конфликте: он подчеркнул, что на стороне ЛНА незаконно воюют около двух тысяч россиян. Президент России Владимир Путин отверг эти обвинения, отметив, что, если на территории страны и воюют россияне, то они не получают финансирования от Москвы.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, часть территории страны захватили радикальные исламисты. В результате там действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи —сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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