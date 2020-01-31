Турция захотела построить военную базу рядом с ливийской столицей

Турция захотела построить военную базу рядом со столицей Ливии Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что это происходит при посредничестве правительства национального согласия (ПНС). На базе могут разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС. Анкара также хочет поставить военные самолеты и беспилотники. Источники утверждают, что 48 часов назад турецкие пилоты прибыли в Триполи.

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27 января представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) заявил, что Турция переправляет на территорию Ливии тысячи боевиков из террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Двумя неделями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что отправляет турецкие войска в страну, чтобы помогать главе ПНС Фаизу Сараджу в борьбе с главой ЛНА Халифой Хафтаром.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, часть территории страны захватили радикальные исламисты. В результате там действуют два правительства: на востоке, в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи — сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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