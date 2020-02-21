Хафтар назвал условия для прекращения войны в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников. Об условиях прекращения войны в стране он рассказал в интервью РИА Новости.

«Прекращение огня является результатом выполнения ряда условий (...), среди них — прекращение поставок оружия в Триполи со стороны Турции и ликвидация террористических группировок», — отметил Хафтар.

19 февраля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с ливийским фельдмаршалом и обсудил с ним обстановку в стране. В ходе встречи стороны, в частности, отметили важность прошедших ранее в Москве переговоров, направленных на «установление режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки».

18 февраля силы ЛНА провели артиллерийский обстрел порта Триполи, контролируемом правительством национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа. По данным из Триполи, погибли трое гражданских.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



