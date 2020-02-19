Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром и обсудил с ним обстановку в Ливии. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Встреча министра с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) прошла 19 февраля. В ее ходе стороны, в частности, отметили важность прошедших 13 февраля в Москве переговоров, направленных на «установление режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки».

Шойгу и Хафтар отметили, что альтернативы политическому пути для урегулирования ситуации в Ливии нет. Они также подтвердили необходимость выполнения решений январской Берлинской конференции.

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Ранее 19 февраля сообщалось, что переговоры между сторонами конфликта в Ливии, инициированные ООН в Женеве, остановились. Это произошло после того, как силы ЛНА провели артиллерийский обстрел порта Триполи, контролируемом правительством национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа.

Удар по порту произошел 18 февраля. В ЛНА сообщили, что удалось повредить склад с оружием, также сообщалось о повреждении турецкого корабля, стоявшего в доках. По данным из Триполи, погибли трое гражданских.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии. Помимо прочего, было принято решение о введении эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения.

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