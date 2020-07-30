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Россия отреагировала на слухи о создании военных баз в Ливии

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Георгий Борисенко
Георгий Борисенко
Кадр: TeN TV / YouTube

У Москвы нет планов по созданию военной базы в Ливии, как утверждали в правительстве национального согласия (ПНС). С таким комментарием выступил российский посол в Египте Георгий Борисенко в интервью телеканалу TEN.

По его словам, в адрес ливийских властей даже не отправляли запросы о создании какой-либо военной базы или морского пункта базирования. Борисенко подчеркнул, что Россия воспринимает Ливию как независимое и суверенное государство, поэтому не хочет вмешиваться в ее дела без согласия на то местных властей.

Так посол отреагировал на заявление главы МВД ПНС Ливии Фатхи Башага. 8 июня министр рассказал агентству Bloomberg, что у России есть планы по созданию на территории страны двух военных баз. Речь идет о базе, расположенной к востоку от портового города Сирт, и военном аэродроме аль-Джуфра, находящемся в 600 километрах к юго-востоку от Триполи.

Силы ПНС продолжают теснить подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) при помощи Турции, которая, в частности, обеспечивает триполийской армии поддержку с воздуха. Армия фельдмаршала Халифы Хафтара, по данным Пентагона, в конце мая получила из России как минимум 14 боевых самолетов, в числе которых истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24. Применялась ли данная техника в последних боях за Сирт, неясно, отмечает Bloomberg.

В Ливии после убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.

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