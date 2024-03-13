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06:17, 13 марта 2024Мир

Путин рассказал о поддержке Россией ЧВК «Вагнер»

Путин рассказал о поддержке Россией действий ЧВК «Вагнер» в Африке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия «не лезла» в Африку и не стремилась «выдавить» Францию с континента, напротив, это африканские лидеры изъявили желание работать с РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

Глава государства также рассказал о деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке, которую поддерживала Россия.

«Эта небезызвестная группа "Вагнер". Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — подчеркнул президент РФ.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства планирует «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

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      Александра Синицына
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