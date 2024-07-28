Журналистка заявила о причастности Героя России к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Африке

Журналистка Кашеварова: к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали причастен Герой РФ

Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о причастности Героя России к гибели колонны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что российские бойцы попали в засаду. «И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России», — отметила Кашеварова.

Ранее стало известно, что колонну «Вагнера» разбили в Африке. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроила засаду на колонну, в которой, помимо ЧВК, были бойцы малийской армии.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», уже состоялись успешные переговоры о выкупе пленных.