Система ПВО сработала в российском регионе

Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Уточняется, что около 12:05 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Сработала российская система ПВО, украинский дрон над регионом был уничтожен.

9 августа мирный россиянин пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу. Помимо того, Украина атаковала четыре населенных пункта области.

В тот же день ВСУ атаковали Шебекинский округ. Обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами.