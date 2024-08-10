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13:33, 10 августа 2024Россия

Система ПВО сработала в российском регионе

Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Уточняется, что около 12:05 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Сработала российская система ПВО, украинский дрон над регионом был уничтожен.

9 августа мирный россиянин пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу. Помимо того, Украина атаковала четыре населенных пункта области.

В тот же день ВСУ атаковали Шебекинский округ. Обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами.

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      Алина Гончарова
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