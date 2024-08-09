Мирный россиянин пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке FPV-дрона ВСУ

Мирный россиянин пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковому автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На въезде в село Ясные Зори FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель с ранением головы самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он.

Чиновник отметил, что госпитализация мирному жителю не понадобилась, его отпустили на амбулаторное лечение.

Помимо того, противник атаковал четыре населенных пункта области: села Новостроевка-Первая, Пороз, Ясные Зори и поселок Политотдельский.

В этот же день ВСУ атаковали Шебекинский округ Белгородской области. Он уточнил, что обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами. По предварительным данным, в результате обстрелов никто из мирных граждан не пострадал.