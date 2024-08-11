Военкор опроверг слухи о прорыве ВСУ в слободу Белую Курской области

Военкор Харченко опроверг слухи о прорыве ВСУ в слободу Белую Курской области

Военкор Александр Харченко на фоне сообщений о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) к слободе Белой в Курской области выехал в райцентр для проверки информации. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Журналист снял видео, опровергающее слухи о прорыве украинских войск и обстрелах из танков, которые распространяются в сети.

«Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боев нет, никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал и правда в небе что-то сбили, но скорее всего это был беспилотник», — отметил Харченко.

Военкор добавил, что для приграничных регионов стало нормальным, когда за ночь сбивают от десяти до тридцати дронов, к этому все привыкли и не обращают внимания.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются.

