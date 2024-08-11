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15:44, 11 августа 2024Россия

Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области в Чечне

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации», — заявил Кадыров.

Глава республики добавил, что для более 4 тысяч эвакуированных из приграничных районов отправили около 20 тонн продуктов, а также предметы первой необходимости. Он пообещал довести гуманитарную помощь до всех вынужденных переселенцев.

Кадыров отметил, что поддержку также получают чеченские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в Курской области. «Они обеспечены всей необходимой техникой, вооружением и продовольствием», — подчеркнул он.

Ранее Кадыров высказался о сроках остановки ВСУ в Курской области. Он призвал подождать «два-три дня».

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      Мария Борисова
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