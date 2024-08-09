Кадыров высказался о сроках остановки ВСУ в Курской области

Кадыров пообещал хорошие новости по Курской области в течение двух-трех дней

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о сроках остановки Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Курской области. Свои прогнозы он передал в комментарии изданию «Чечня сегодня».

«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», — пообещал Кадыров.

Ранее соратник главы Чечни Апти Алаудинов оценил силы России для остановки ВСУ в Курской области. Он заявил, что в регионе не происходит никаких необратимых процессов и сверхъестественных событий. По его словам, ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов, так как в них «не было никаких средств, сил и ресурсов».

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся четвертые сутки. По данным Минобороны, все атаки со стороны Украины пресекались подразделениями группировки войск «Север», огневое поражение живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджа. Власти оценивают ситуацию как контролируемую и стабильную и заверяют, что продвижение противника остановлено.