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11:11, 9 августа 2024Россия

Соратник Кадырова оценил силы России для остановки ВСУ в Курской области

Алаудинов: у ВС России достаточно сил, чтобы остановить ВСУ в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России имеют все необходимые ресурсы и силы, чтобы остановить продвижение Украины в Курской области. Об этом сообщил глава спецназа «Ахмат», соратник главы Чечни Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника», — сказал он.

Алаудинов ранее, оценивая обстановку в Курской области, заявил, что там не происходит никаких необратимых процессов и сверхъестественных событий. По его словам, ВСУ взяли под контроль ряд населенных пунктов, так как в них «не было никаких средств, сил и ресурсов».

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. Они, по данным Минобороны, ведутся в Суджанском и Кореневском районах Курской области подразделениями группировки «Север» вместе с органами ФСБ.

Власти на этом фоне оценивают ситуацию как контролируемую и стабильную и заверяют, что продвижение противника остановлено. По последним данным, за три дня атак ВСУ пострадали 66 человек, в регионе введен режим ЧС.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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