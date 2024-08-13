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00:19, 13 августа 2024Мир

Госдеп отказался комментировать действия ВСУ в Курской области

Госдеп отказался комментировать действия ВСУ под Курском и поддержал Украину

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель отказался комментировать действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я позволю нашим партнерам на Украине говорить о своих военных операциях, но в целом мы поддерживаем возможность украинских сил защищать себя», — заявил он на брифинге. По его словам, Соединенные Штаты продолжают фокусироваться на том, чтобы партнеры страны на Украине получали необходимое.

Президент России Владимир Путин во время совещания по поводу обстановки в приграничных с Украиной областей заявил, что Москве не о чем говорить с Киевом. «О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?» — заявил он.

Также он пообещал, что Москва даст «достойный ответ» Киеву на вторжение на территорию российского региона.

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      Марина Совина
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