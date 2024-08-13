Стубб прокомментировал атаку украинских военных на Курскую область

Президент Финляндии Стубб назвал действия ВСУ в Курской области легитимными

Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом пишет сайт Yle.

Он назвал действия украинских войск абсолютно легитимными: таким образом Киев якобы осуществляет свое право по «защите территории».

«Украина имеет полное право атаковать Курскую область, когда Россия постоянно бомбит Киев», — добавил он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено, однако бои продолжаются по сей день.