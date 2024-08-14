Зеленский оценил продвижение в Курской области

Зеленский заявил о попытках достичь стратегических целей в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются достичь стратегических целей операцией в Курской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал действия ВСУ в Курской области. Он оценил продвижение украинских военных как «хорошее».

«Стратегической цели нашей достигаем», — подчеркнул политик. Он добавил, что ситуация на фронте обсуждалась в том числе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила гуманитарные коридоры в Курской области. По ее словам, в правительстве Украины рассматривают «проведение гуманитарных операций» силами военных.