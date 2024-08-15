Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:48, 15 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о создании особой зоны в Курской области

Вице-премьер Украины Верещук: Киев создаст «зону безопасности» в Курской области

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Reuters

Украина планирует создать «зону безопасности» в Курской области. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в Telegram.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Верещук сообщила, что Киев рассматривает открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в зоне операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По ее словам, в правительстве Украины рассматривают «проведение гуманитарных операций» силами военных.

Бои с Вооруженными силами Украины в российском регионе начались 6 августа и продолжаются до сих пор. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Сообщалось, что под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем биться до конца». Российский генерал рассказал о просчете ВСУ в Курской области

      Бывшего президента Аргентины обвинили в домашнем насилии

      На Украине заявили о создании особой зоны в Курской области

      Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед 1 сентября

      В Польше предупредили о возможной войне внутри НАТО

      Маск предложил Трампу потанцевать с ним

      Созданная в Перми программа перестанет работать в России из-за санкций

      Трамп высказался об охватившей США эпидемии преступности

      Появилась информация о жертвах столкновения двух истребителей во Франции

      Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка обвинила СМИ во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше