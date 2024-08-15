На Украине заявили о создании особой зоны в Курской области

Вице-премьер Украины Верещук: Киев создаст «зону безопасности» в Курской области

Украина планирует создать «зону безопасности» в Курской области. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в Telegram.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Верещук сообщила, что Киев рассматривает открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в зоне операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По ее словам, в правительстве Украины рассматривают «проведение гуманитарных операций» силами военных.

Бои с Вооруженными силами Украины в российском регионе начались 6 августа и продолжаются до сих пор. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Сообщалось, что под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов.