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18:59, 14 августа 2024Россия

«Приходилось спешно покидать дома вместе с детьми». Жители Курской области рассказали о жестокости бойцов ВСУ

СК собирает показания пострадавших от жестокости ВСУ жителей Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Следователи собирают доказательства и показания жителей Курской области о жестокости и бесчеловечности бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

В частности, куряне рассказали, как им приходилось спешно покидать дома вместе детьми, опасаясь за свои жизни.

В СК добавили, что офицеры ведомства также занимаются решением социально-бытовых проблем, юридических вопросов, возникающих у жителей Курской области из-за нападения ВСУ на регион.

Кадр: Следственный комитет Российской Федерации

Один из нападавших на Курскую область рассказал о стрельбе по мирным жителям и мародерстве

Ранее военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслан Полторацкий, которого поймали в Беловском районе Курской области, сообщил о мародерстве ВСУ в российском регионе: военные выносили из домов все ценное, что могли. Кроме того, по его словам, им приказали стрелять по мирным жителям в случае сопротивления.

Полторацкий отметил, что командир отдельно велел им стрелять мужчинам в ноги и бросать в погреб или подвал, а если они с оружием — то лишать жизни.

Кадр: Следственный комитет Российской Федерации

В подтверждение этих слов житель Курской области Юрий Маклаков рассказывал, как наткнулся на машину, где были три женщины, мужчина и юноша. Последние не подавали признаков жизни, две женщины оказались ранены. Затем он увидел украинских бойцов, которые из укрытий закричали, что, если кто-то поднимет голову, по ним откроют стрельбу.

Жительница Суджи Курской области Татьяна Шелехова сообщила, что долго пряталась с внучкой в подвале, ожидая возможности покинуть дом. Они ждали, когда стихнут обстрелы. Также она рассказала, что «у всех были разбиты стекла, половины домов не осталось».

В Курской области усилят патрули для защиты от мародеров

Как заверил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, власти усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ.

Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь [в регионе] действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование

Алексей Смирновврио губернатора Курской области

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Анастасия Яланская
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