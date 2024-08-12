Оказавшийся в окружении ВСУ россиянин поделился историей выживания

Житель Курской области дважды спасся от бойцов ВСУ и решил помогать пострадавшим

Житель Курской области Юрий Маклаков в беседе с «Царьградом» рассказал, как дважды чуть не стал жертвой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, первая встреча произошла, когда он заехал в деревню Фанасеевка, чтобы помочь увезти оттуда людей в безопасное место.

Когда россиянин приехал на место, он увидел заведенный автомобиль с людьми внутри. Подойдя ближе, он понял, что они не подают признаков жизни. В этот момент по нему открыли стрельбу, однако Маклакову удалось скрыться на автозаправке, где он провел ночь.

Утром мужчина обнаружил рядом еще одну машину. Внутри находились три женщины, мужчина и юноша. Последние не подавали признаков жизни, две женщины оказались ранены. Тогда же украинские бойцы из укрытий закричали им, что если кто-то поднимет голову, по ним откроют стрельбу. После этого Маклаков убежал обратно на заправку, где встретился с бойцами ВСУ с балаклавах и касках. Они подошли к нему с двух сторон, подставили оружие к груди и потребовали отдать мобильный телефон, после чего отпустили.

До своего дома ему пришлось идти 30 километров. Там он выпустил кур и гусей, закрыл свой дом и дом дочери. Когда он закрывал последний дом, услышал, что к соседу кто-то стучится.

«Дочкину дверь успел закрыть и слышу, соседу стучат. У него такой шикарный дом. Открываю, а там человек 15 сидят. [Бойцы ВСУ] и я через забор. А в посадке — четыре украинских БТР. И я боком-боком и пошел. К станции вышел, а там стрельба. Думаю, и наши могут застрелить впопыхах. И я на улице Октябрьская поднялся на 3-й этаж и там переночевал», — поделился он деталями второй встречи с бойцами ВСУ.

После произошедшего россиянин все равно не боится и хочет продолжать заниматься помощью пострадавшим. Он сообщил, что будет вывозить людей и подвозить нуждающимся продукты.

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